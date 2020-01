Biathlon, Dorothea Wierer è pronta a cacciare la seconda Sfera di cristallo ma il dream team norvegese fa davvero paura (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il movimento femminile del Biathlon entra nell’anno nuovo e il fondamentale mese di gennaio, nuovamente con un grosso sorriso stampato sul volto. Dorothea Wierer ha completato nel 2019 tutto ciò che si poteva desiderare: Coppa del mondo generale, Mondiale e persino difesa del pettorale giallo nelle prime tre tappe di questo inverno. Il morale per la ventinovenne altoatesina è elevatissimo, sono arrivate già due vittorie (entrambe nella Sprint) e soprattutto la grandissima reazione d’orgoglio su suolo francese tra Inseguimento e Mass start che le ha permesso di ritornare in testa alla classifica generale rintuzzando il deciso attacco delle gemelle terribili norvegesi Tirill Eckhoff e Ingrid Landmark Tandrevold. Ed è proprio in casa Norvegia che è necessario guardare, al momento, per trovare tutte le più serie rivali di Wierer a quello che potrebbe diventare uno storico e ... Leggi la notizia su oasport

