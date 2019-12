Riapre il tratto Masone-A10 dopo il crollo di calcinacci in galleria Bertè (Di martedì 31 dicembre 2019) Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce: è stato riaperto il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud. Torna quasi normale il traffico sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce dopo la caduta di calcinacci in galleria in prossimità di Masone. Nella notte sull’autostrada è stato riaperto il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud. … L'articolo Riapre il tratto Masone-A10 dopo il crollo di calcinacci in galleria Bertè proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GiaPettinelli : Riapre Statale 685 'delle Tre Valli Umbre', nel tratto interessato dai lavori post sisma tra gli svincoli di Pescar… -