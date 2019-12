Paziente prende fuoco in sala operatoria: morta dopo una settimana di agonia (Di martedì 31 dicembre 2019) Una donna è morta dopo una settimana di agonia, dopo essere stata avvolta dalle fiamme in sala operatoria durante un’operazione per un cancro al pancreas: è accaduto in Romania. La 66enne si trovava sul lettino, ed era stata trattata con un disinfettante a base di alcol che a contatto con un bisturi elettrico ha preso fuoco, ustionandola gravemente. Oltre il 40% del suo corpo è stato bruciato: è sopravvissuta una settimana in ospedale prima di morire. La polizia ha aperto un’indagine.L'articolo Paziente prende fuoco in sala operatoria: morta dopo una settimana di agonia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

