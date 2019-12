“La mafia uccide, il silenzio pure”, la scritta viene vandalizzata, il sindaco di Bitonto s’indigna (Di martedì 31 dicembre 2019) A Bitonto dei vandali hanno distrutto la scritta “La mafia uccide, il silenzio pure”, posta per il 2° anniversario della morte di Anna Rosa Tarantino. Il sindaco di Bitonto, Michele Abbatichio, e la sua amministrazione comunale hanno pensato ad una splendida iniziativa per sensibilizzare i cittadini contro la violenza della mafia. In occasione del secondo … L'articolo “La mafia uccide, il silenzio pure”, la scritta viene vandalizzata, il sindaco di Bitonto s’indigna NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

