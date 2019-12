Guida Tv Mercoledì 1 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Programmi tv di oggi Mercoledì 1 gennaio – Natale Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Danza con Me (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 911 1×05/08 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Angry Birds 1a Tv Free Canale 5 ore 21:40 Qua la zampa 1a Tv Rete 4 ore 20:30 I Legnanesi Italia 1 ore 21:20 Dirty Dancing La7 ore 21:15 War Horse Tv8 ore 21:30 Balla coi lupi (vers. est) Nove ore 21:30 Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 1 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 911 1×05-06-07-08 20 ore 21:10 Shooter 3×07-08 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 La Verità sul Caso Harry Quebert 1×01-02 (miniserie) Giallo ore 21 Shetland 1a Tv Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic/Sky Uno ore 21:15 His Dark Materials – Queste oscure materie 1×01-02 1a Tv (qui la ... Leggi la notizia su dituttounpop

