Il vademecum di Salvini ai suoi | Attaccare solo il Pd | M5S sta scomparendo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Noni 5 stelle, stannoil Pd”. È quanto si può leggere in un foglio di appunti, un vero e propriocon le istruzioni per la campagna elettorale della Lega in vista delle regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio. Indicazioni date da Matteoaidurante un incontro operativo con i candidati consiglieri allo StarHotels Excelsior di Bologna, appuntate da un militante leghista e poi dimenticate su una sedia.Peri dem, le indicazioni riguardano diversi temi, tra cui Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, gli sbarchi. “Alzare il livello con giudizio” si legge al punto 1, ma in seguito l’invito è a usare “la clava” su Bibbiano. E ancora: “Non discutere sul buon governo dell’Emilia Romagna” perché “avvantaggia ...

