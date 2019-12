Domenica In | Mara Venier mostra per errore la scaletta La puntata di fine anno

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Non occorreva certo Sherlock Holmes per dedurre che laodierna diIn fosse registrata. Tagli secchi al montaggio, applausi ‘mozzati’, stacchi improvvisi hcontraddistinto l’ultimo appuntamento del 2019.Ma ogni dubbio era stato allontanato già in apertura con l’involontaria gaffe dicheva la data di registrazione segnata sulla cartellina, tenuta peral contrario. E così si è scoperto che latrasmessa il 29 dicembre è stata in realtà realizzata sabato 14, alla vigilia della diretta – stavolta sì – di15.In,perla. Ladiregistrata il 14 dicembre pubblicato su TVBlog.it 29 dicembre 2019 19:25.

