De Rossi si appresta a tornare in Italia: lo attende una Big! (Di domenica 29 dicembre 2019) De Rossi si appresta a lasciare il Boca Juniors e a tornare in Italia: ecco dove potrebbe finire il forte centrocampista classe ’83. A nemmeno un anno di distanza dal suo trasferimento in Argentina, Daniele De Rossi potrebbe salutare il Boca Juniors per tornare in Italia. Una svolta davvero inaspettata per il centrocampista classe ’83, … L'articolo De Rossi si appresta a tornare in Italia: lo attende una Big! proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Rossi appresta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rossi appresta