L’Ue sceglie l’asse franco-tedesco per rilanciare l’economia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) Stati Uniti o Cina? L’Europa deve decidere al più presto da che parte stare. Rimandare non è più possibile, tanto meno tenere un piede in due scarpe. L’obiettivo di Ursula von der Leyen è riscrivere le leggi sulla concorrenza, visto che l’economia del Vecchio Continente è un vaso di coccio in mezzo a due vasi di ferro (Washington e Pechino). Come sottolinea il quotidiano La Verità, in un’intervista rilasciata ieri su Repubblica, von der Leyen ha spiegato la situazione: “La spina dorsale della nostra economia sono le piccole e medie imprese, ma è vero che in alcuni settori la competizione è ridotta a pochi soggetti globali. Dunque sarà necessario rivedere le regole sulla concorrenza”. Il piano, o almeno il sogno, è quello di proseguire su due binari distinti: accanto all’idea di far emergere competitor europei nei settori più globalizzati c’è la ...

Ziloto1 : @ele_driver @LucaPorcu_91 @matteosalvinimi Hai dimenticato l'€. Vedi solo che quando vai in Francia (germania ou sp… -