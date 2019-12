LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | via alle 11 30 | Dominik Paris pettorale

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI(28 DICEMBRE) 11.12 Sono cinque i grandi favoriti di oggi:, Beat Feuz, gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 11.10 La classifica generale di Coppa del Mondo di sciè guidata dal norvegese Henrik Kristoffersen con 379 punti, +30 su. 11.08 Il grande rivale disarà lo svizzero Beat Feuz, sin qui sul podio in tutte le discese disputate in stagione. Una continuità di rendimento mostruosa per l’elvetico, in testa alla classifica di specialità con 240 punti, +36 sull’azzurro. 11.06 Intanto vi ricordiamo che Marta Bassino e Federica Brignone sono rispettivamente seconda e terza dopo la prima manche del gigante femminile di Lienz, comandato dall’americana Mikaela Shiffrin. 11.04 Dopo il trionfo ...

