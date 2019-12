Il meglio e il peggio del 2019 in tv secondo me Soprattutto il peggio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Visto che negli ultimi anni sono sempre partito dal, questa volta cambio percorso. Cominciamo dal podio deiri, i più bravi li teniamo in fondo. Se avrete tempo e voglia di arrivarci capirete perché. Dunque, tra gli infiniti momenti desolanti della tvspiccano a mia memoria: 1. Un episodio in cui la tv è vittima più che colpevole, ma assai significativo dell’abisso in cui rischia di essere trascinato chi cerca di tenere viva la funzione della critica televisiva in Italia. L’episodio riguarda la docufiction su Nilde Iotti trasmessa dai Rai 1 e che ha scatenato una penosa polemica a causa di un intervento su un giornale di destra, in cui la prima donna presidente della Camera veniva definita “brava in cucina e a letto”. Da lì in poi alnon c’è stata fine, con inevitabili proteste, denunce e direttori di altri giornali di destra che hanno allargato il ...

