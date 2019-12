Di Maio ‘blinda’ il Palazzo | ‘Serve un nuovo programma di governo’

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Movimento 5 Stelle in crisi, Luigi Disi appella a Conte per blindare la maggioranza e propone i punti deldi governo. Con il Movimento 5 Stelle in crisi e la maggioranza in difficoltà per i nodi ancora da sciogliere (Milleproroghe e prescrizione, tanto per fare due esempi), Luigi Diprova a blindare il governo. Il leader pentastellato ha chiesto a Giuseppe Conte un vertice – in tempi brevi – per procedere con la compilazione di undi governo che possa blindare l’esecutivo. Dichiede undi governo per blindare la maggioranza Di fronte al caso Fioramonti, Luigi Dicerca una via di fuga e si appella al Presidente del Consiglio chiedendogli di fatto di puntellare l’esecutivo con undi governo che possa allungare la vita al Conte Bis. “Dal 2020 dovremo saper imprimere una ...

