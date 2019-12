CorMez: l’Everton ci prova per Mertens. Ma c’è anche l’Inter (Di sabato 28 dicembre 2019) Il futuro di Mertens è ancora incerto. Il Corriere del Mezzogiorno parla della sua vicenda definendola come “scottante e per certi versi paradossale”. Il Napoli gli ha offerto il prolungamento del contratto fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma la proposta “non convince Dries né sotto il profilo economico né della durata”. Nel contratto del belga c’è la clausola di 10 milioni valida solo per l’estero. “bastano 10 milioni da investire entro il 10 gennaio. Ci sta provando l’Everton di Ancelotti che ha apprezzato Mertens durante l’avventura napoletana, lo scugnizzo di Lovanio con Carletto in panchina ha realizzato 28 gol in una stagione e mezzo. L’ipotesi Borussia Dortmund non ha convinto Mertens che sembra intenzionato, salvo offerte molto importanti, a terminare l’annata in maglia azzurra per poi scegliere l’opzione migliore a parametro zero se ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorMez l’Everton Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CorMez l’Everton