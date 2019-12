Calcio | Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa Esonerato Thiago Motta

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) “IlCricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’, ex giocatore rossoblu negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley.ha esercitato dain cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia misterper la dedizione profusa durante la sua esperienza“. Si attendeva solo l’annuncio ufficiale e il testo in serata del comunicato delè arrivato puntuale. Sarà, dunque,a sedere sulla panchinana e a prendere il posto din.3 della stagione tormentata del Grifone, considerando l’uscita di ...

