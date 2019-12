Biagio Antonacci in concerto a teatro | date | luogo e biglietti

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)inDalle 16:00 di venerdì 27 dicembre 2019, è possibile acquistare le prevendite deiper i concerti del cantautore milaneseche il 29 novembre 2019 ha fatto uscire Chiaramente visibili dallo spazio, il suo quindicesimo album, pubblicato dalla Iris e distribuito dalla Sony Music. I concerti alCarcano di Milanoha stupito i fan con una scelta poco convenzionale: il nuovo album non verrà presentato tramite un classico tour negli stadi e nei palazzetti in giro per l’Italia: il famoso cantautore e chitarrista ha voluto infatti organizzare una serie di concerti stanziati alCarcano di Milano che si terranno dal 29 settembre 2020 all’11 ottobre 2020 e in cui si esibirà da solo. L’idea è quella di creare un’atmosfera intima in cui potrà cantare ...

BiagioAntonacci : Dopo anni di tour, stadi, palazzetti... torniamo a sentire il respiro... Dal 29 settembre 2020 al Teatro Carcano di… - CastellanaClemy : RT @BiagioAntonacci: Dopo anni di tour, stadi, palazzetti... torniamo a sentire il respiro... Dal 29 settembre 2020 al Teatro Carcano di Mi… - radiolisola : #NowPlaying: Biagio Antonacci - Ti saprò aspettare -