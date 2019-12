Zalone | con ‘Tolo Tolo’ forse la gente si sentirà chiamata in causa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Chissà se gli italiani questa volta premieranno Checco, che dopo l'enorme successo di "Quo vado?", che ottenne oltre 65 milioni di euro al botteghino, esordisce come regista e dal 1° gennaio porta al cinema "Tolo Tolo", toccando un tema delicato come quello dell'immigrazione. Non sono mancate finora né le accuse di razzismo per la canzone "Immigrato", né la benedizione di Salvini che ha annunciato che lo vorrebbe senatore a vita, masi dimostra abbastanza disinteressato alle polemiche e con il suo produttore Pietro Valsecchi dice: "Non è antisalviniano, non c'è proprio Salvini..". "E' un film che va al di là di Salvini e racconta l'odissea di queste persone che non cercano un futuro migliore, cercano un futuro". "Secondo me Salvini è l'espressione della, quindi lasiin. Comunque, francamente, non mi pongo questo problema".Un politico ...

