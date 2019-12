Sci alpino | pagelle 27 dicembre | Dominik Paris scrive la storia | Feuz e Mayer volano

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)non sbaglia un colpo sulla Stelvio e domina la prima discesa libera di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Il fuoriclasse azzurro vince una gara splendida davanti a Beate Matthias, autori di tre prove davvero da incorniciare. Per loro i voti più alti di giornata, ma non solo. Andiamo, quindi, a consegnare ledi questa gara sullo splendido scenario della Valtellina. LEDELLA PRIMA DISCESA DI BORMIO10: infinito, straordinario, impeccabile, leggendario. Insomma, l’aggettivo potete sceglierlo voi, perchè quello che oggi ha fatto l’altoatesino è stato davvero qualcosa di speciale. Una discesa sontuosa, con un unico piccolo errore all’ingresso della Carcentina. Un vero e proprio “neo” su un capolavoro. L’ennesimo. Che portaa 13 vittorie in questa specialità, ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - Gazzetta_it : Oggi la discesa di #Bormio sulla mitica #Stelvio: #Paris tra i favoriti -