Nel M5s è scontro totale | Paragone M5s | la ministra Dadone probiviro incompatibile

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel MoVimento Cinquye Stelle è. A mettere benzina sul fuoco il senatore M5S Gianluigi, a rischio espulsione dopo il voto negativo sulla manovra a Palazzo Madama, che in un video su Facebook fa i nomi di chi fra i colleghi pentastellati quest'anno non ha effettuato le restituzioni o ne ha fatte poche. Lui, ricorda, ha versato tutto, a differenza di tanti altri. E pone un interrogativo, riferendosi a Luigi Di Maio: "Il capo politico dov'era? Non lo sapeva o ha fatto finta di non vedere"?cita anche ladella Pa Fabiana. "A proposito di probiviri, la onorevole e ministro Fabianache e' '' dovra' giudicarmi, ma e' in conflitto di interesse, oltre ad essere, perche' non si puo' essere proboviro e ministro.. Ma soprattutto: la sue restituzioni sono ferme a 5 mensilita'.. gliene mancano un bel ...

dellorco85 : 'Trovate 3 mld o mi dimetto'...Dare ultimatum, senza avere contezza del bilancio, forse è stato impudente. E ha res… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Fioramonti lascia: “Scuola, pochi soldi”. E nel M5S si prepara un nuovo strappo [di GIOVANNA VITALE] - borghi_claudio : Ovviamente questo è un altro che ho imparato ad apprezzare in commissione bilancio, istruito, ordinario di economia… -