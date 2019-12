Lavoro intermittente con maternità | ecco cos’è e come funziona

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)conIl– oa chiamata – certamente rientra tra i contratti dipiù flessibili, a tutto vantaggio del datore di, che si serve del lavoratorequando necessario per la produttività e gli obiettivi d’impresa. In effetti, tale tipologia contrattuale implica che la risorsa sia retribuita soltanto per il tempo effettivamente lavorato. Di seguito però, poniamo attenzione al fatto che la lavoratrice, in verità, può aver diritto agli stessi diritti e garanzie di un lavoratore subordinato tradizionale, in particolare durante la gravidanza.. Se ti interessa saperne di più sul concetto di, cos’è,e presupposti, clicca qui.: la definizione secondo la legge È il d. lgs. n. 81 ...

