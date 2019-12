Funerali di Gaia e Camilla | il parroco | «Il senso della vita non è bere e fumarsela»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Il, lo aveva chiesto giorni faalla sua famiglia. Ecco, magari quando sei sbronzo o sei fatto ti metti a guidare? Questa è la? In fondo ci sentiamo onnipotenti e poi non riusciamo a seguire le regole baseconvivenza. Ci riscopriamo tutti un po’ palloni gonfiati. Ilnon è». Don Matteo Botto cerca, con le parole, di dare una quanto accaduto a. È ilchiesa del Preziosissimo Sangue alla Collina Fleming, a Roma, a celebrare idelle due sedicenni investite nella notte del 21 dicembre dal suv guidato da Pietro Genovese, ora agli arresti domiciliari. In migliaia hanno partecipato alle esequie congiunte delle due ragazze, amiche e compagne di banco. Tantissimi i giovani accanto alle due bare bianche con i genitori di, Cristiana e Marino Romagnoli e quelli di, ...

