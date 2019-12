Escursionista muore sul Terminillo | è la quarta vittima in pochi giorni sull’Appennino

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ha perso la vita undi 46 anni di Vicenza che stava scalando, insieme a tre compagni, la parete est del monte. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe caduto in un canalone.

