Joao Pedro positivo all’antidoping | il calciatore del Cagliari ricorda così il periodo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Il campionato italiano e’ molto difficile, c’e’ molta tattica”. Intervista telefonica rilasciata da, attaccante del, al sito brasiliano ‘Globoesporte, ilsta disputando una stagione veramente incredibile: “Aver fatto piu’ gol di un campione come CR7 ti da’ fiducia. Tanto che Cristiano Ronaldo, uno dei piu’ grandi della storia, ha segnato 40 gol in Spagna e qui ne ha segnati 25. E’ difficile giocare contro le difese italiane. Stare di fronte a un ragazzo come lui, ti da’ la sensazione di fare qualcosa di valore”.indossa la maglia maglia deldal 2014: “Mia moglie e’ italiana, mi ha aiutato bene con la lingua. Parlo perfettamente italiano, posso esprimermi bene e capire tutto. Giocare nella stessa squadra per piu’ di cinque stagioni ...

