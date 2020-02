Ibrahimovic Milan: è fatta, contratto di 6 mesi (Di giovedì 26 dicembre 2019) Ibrahimovic Milan è un matrimonio che sa da fare, la trattativa è stata lunga e manca l’ufficialità del club, ma Gazzetta dello Sport da pochi minuti ha dato la conferma del arrivo dello svedese. Ancora non è dato sapere se Ibrahimovic al Milan arriverà il 30 dicembre quando riprenderanno gli allenamenti o all’inizio della prossima settimana. Ibrahimovic Milan, manca solo l’ufficialità Ibra è fermo dallo scorso novembre quando e quindi non sarà subito utilizzabile da Pioli. Come riporta Gazzetta: “Lo svedese arriva al Milan con un contratto di sei mesi ma facilmente prolungabili a 18, attraverso degli obiettivi personali da centrare”. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali e poi verrà data la comunicazione ufficiale. Bentornato al Milan Ibra! L'articolo Ibrahimovic Milan: è fatta, contratto di 6 mesi proviene da MilanWorld.it. milanworld

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Ho dimostrato che a 38 anni posso fare ancora la differenza'. Non tutti gli acquisti 'esperti' posso… - OptaPaolo : 5 - Zlatan #Ibrahimovic ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue quattro sfide di Serie A contro l'Inter con l… - Inter : ?? | GOL MILAN Appena prima dell'intervallo, raddoppio rossonero con un colpo di testa di Ibrahimovic sottomisura… -