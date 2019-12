Flavio Insinna | ex professoressa de L’Eredità svela | “Lo considero…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’Eredità, l’exElena Arosio parla di: “Lo considero come uno di famiglia” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Elena Arosio, exde L’Eredità, che si è raccontata a 360 gradi, parlando sia della sua vita privata che della sua vita professionale, a proposito della quale ha ricordato la sua esperienza nel quiz condotto nel preserale di Rai1 da. Su di lui ha rivelato: Lo considero come uno di famiglia. Da quando ho avuto il bambino, si informa sempre su come sta. E’ molto gentile, come tutta la quadra del programma d’altronde. “L’Eredità mi manca: c’era un clima davvero bellissimo, ma sono comunque felice di essere a casa a godermi Filippo. Da quando è nato, è al settimo cielo anche Paolo, mio marito” ha aggiunto subito ...

