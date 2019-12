De Laurentiis può svendere Koulibaly a gennaio | Napoli saluta KK?

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il 2019 volge al termine e conalle porte per iniziare un nuovo mese di calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile trasferimento di Kalidou, pilastro della difesa azzurra e difensore apprezzato a livello internazionale. Stando ai tabloid inglesi Daily Star e Daily Mirror, infatti, il centrale partenopeo avrebbe chiesto di sua spontanea volontà di lasciare la Serie A e perci sarebbero Manchester United e Arsenal sulle sue tracce. Dal canto suo, ilnon vorrebbe lasciarlo partire ae soprattutto non senza una valutazione congrua. Desarebbe disposto ad accettare 65 milioni per il senegalese, nonostante in passato avesse rifiutato offerte ben più faraoniche. Senza, però, la retroguardia azzurra perderebbe chiaramente il suo referente principale. Manolas non è stato sempre brillantissimo finora e comunque ...

AndreaInterNews : Clausola che non può esistere, Mertens dal 1° luglio 2020 è libero di firmare per chi vuole. Fino al 30 giugno è vi… - SiamoPartenopei : Napoli, tutto sul regista! A gennaio non si può fallire: due nomi sulla lista di De Laurentiis e Giuntoli - Azzurrissima4 : De Laurentiis può dare a tutti quanti un gran segnale, acquistando #Haaland. E' un autentico fuoriclasse. -