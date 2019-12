Dadone a gamba tesa sul Ministro Fioramonti: chi ha coraggio non scappa (Di giovedì 26 dicembre 2019) Fioramonti lascia il Miur che Conte gli aveva affidato all’alba della sua seconda esperienza alla guida del paese, duro il commento della Ministra per le P.a. Dadone che senza mai nominare Fioramonti gli riserva una stoccata che arriva direttamente dai social Fabiana Dadone non ha utilizzato il fioretto per commentare la scelta dell’ex collega Fioramonti, … L'articolo Dadone a gamba tesa sul Ministro Fioramonti: chi ha coraggio non scappa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Dadone gamba Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dadone gamba