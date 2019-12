Come creare una password | quello che sai potrebbe essere errato

Leggi la notizia su pantareinews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È diverso tempo che è notounasicura eppure 123456 è ancora quella più utilizzata in assoluto e per diversi account, il massimo dell’insicurezza online.La motivazione di utilizzare una chiave di sicurezza così semplice è anche per poterla ricordare facilmente, ma è possibile utilizzare dei sistemi che possano permettere di ricordarne di più complesse.Jonathan Knudsen, stratega senior della sicurezza presso Synopsys Software Integrity Group, ha dichiarato: “Le persone sopravvalutano la capacità dei siti Web di proteggere le proprie. Ecco perché è così importante utilizzareunivoche per ogni sito“.123456 è ancora lapiù utilizzata,crearne una sicuraInsicurezza dellepiù comuni e utilizzateUtilizzareoppure 123456, 1234 o, ancora, la sequenza di numeri da 1 a 9 o una serie di 1 è...

matteorenzi : Il piano #ItaliaShock può sbloccare 120 miliardi di euro. È una cifra pazzesca, un'occasione di ammodernare l'Itali… - f4t_ale : Un amico sarà padre a maggio e gli ho proposto di scegliere un nome sudista,così da creare un contrasto nord/sud co… - GigiPezzullo : @kellows1 @federic46697160 @SabryGio2 @matteosalvinimi Davvero? Il tuo 'umorista' non è Salvini ma il suo spin doct… -