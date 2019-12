Chi l’ha visto? | il caso di Donato Sergi | sparito da Corsano

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Siamo in periodo natalizio, ma il lavoro dello staff di Chi l’ha? non si ferma neanche dinanzi a questa atmosfera foriera di speranza, gioia e serenità. Proprio in questo periodo la mancanza di chi è lontano si fa sentire in maniera più acuta; quel posto a tavola vuoto, un tempo occupato da un caro non più presente, fa stare ancora più male in queste settimane in cui i sorrisi e la spensieratezza dovrebbero fare da padroni. Il programma di Rai 3 sulla propria pagina Facebook (che vanta mezzo milione di follower) ha postato alcune schede in ricordo di persone di cui non si hanno più notizie da tempo. Nella giornata del 26 dicembre 2019 intorno alle 11:00 è stata proposta anche la scheda del signor, pescatore residente a(Lecce) scomparso il 3 marzo 2018. Il 77enne era pensionato e dal giorno della sparizione non si hanno più notizie di lui. Il giorno in ...

