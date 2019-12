Abruzzo | trovata morta escursionista dispersa sul Gran Sasso | travolta da una slavina a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È stato risenza vita sull’dal pomeriggio del giorni di Natale. A lanciare l’allarme al 118 erano stati i familiari, preoccupati perché non la vedevano rientrare. La donna stava tentando di raggiungere la vetta a Cornode quando probabilmente è statae uccisa da un improvviso distaccamento nevoso. L’elicottero del 118 decollato dalla base di Preturo (Aq) questa mattina all’alba ha avvistato il suo corpo nel Vallone dei Ginepri, a circa 2500 metri, avviando le operazioni di recupero. Il ritrovamento è avvenuto dopo un’intera notte di ricerche, supportate anche dall’elicottero dell’Aeronautica Militare, che in volo notturno ha portato in quota le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. La salma verrà trasportata dall’elicottero del 118 all’obitorio dell’ospedale di Teramo. L'articolo...

