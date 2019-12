A 5 anni vende cioccolata calda davanti a casa sua per aiutare a pagare i pranzi

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sappiamo che non c’è nulla di più sincero delle azioni di un bambino, quindi quando Katelyn Hardee, una bambina di soli cinqueha deciso dii suoi compagni di classe ai debiti del pranzo scolastico, molte persone si sono unite alla Causa e rapidamente hanno conquistato le reti con la sua bella iniziativa. La ragazzina dal cuore grande ha allestito una bancarella di biscotti esua peri debiti di 123 compagni. La piccola è riuscita a raccogliere $ 80 nella prima vendita. Katelin va all’asilo e nonostante la sua giovane età conosce già il valore della solidarietà, con la sua vendita è riuscita a saldare i debiti eccezionali degli studenti della Breeze Hill Elementary School di Vista, California. La bambina era motivata ad agire dopo aver ascoltato un padre parlare della costante lotta dei programmi dopo la ...

Valter14032653 : RT @fulviocerutti: A 9 anni dipinge animali domestici e “vende” i ritratti in cambio di cibo per gli ospiti del canile. Piccoli grandi uomi… - corrado_soldato : «[...] noi non vogliamo essere un museo, un albergo, una villeggiatura [...] un mercato dilettoso ove si compra e s… - onlyforyoureye2 : La tua casa per il 2020 Privato vende villa in zona tranquillissima di Gozzano, mq 350, prezzo eur. 220.000 classe… -