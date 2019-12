Il vivaio dell’Atalanta è una miniera | Colley e Traorè sulle orme di Kulusevski

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’Atalanta continua a sfornare giocatori interessanti dal suo. Capolista incontrastata in Primavera brilla conIl 2019 dell’Atalanta potrebbe essere trasposto in una pellicola cinematografica. La prima storica qualificazione in Champions League, il superamento (incredibile) della fase a gironi e il 5-0 al Milan nell’ultima giornata di campionato. Ma la Prima Squadra allenata da Gasperini è solamente l’ingranaggio di un orologio preziosissimo. E che funziona a meraviglia. Mancini, Gagliardini, Kessie, Caldara, Conti: sono ragazzi diventati calciatori da Serie A a Zingonia, nel centro sportivo bergamasco, prima di portare milioni alle casse nerazzurre. Con loro ci sono anche Cristante e Petagna. Aggiungiamo poi due nomi: Alessandro Bastoni e Dejan. Il primo incanta nell’Inter di Conte ed è entrato nel giro della Nazionale, ...

