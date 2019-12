Autostrade | Di Maio determinato sulla revoca delle concessioni | “Chi sbaglia paga”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Ditorna a parlare in merito alla questione, ribadendo ancora una volta che il partito è fermamenteal procedere allaautostradali siamo determinati”, fa sapere tramite Facebook Luigi Di. Il leader dei 5 Stelle è infatti nuovamente … L'articolo, Di: “Chipaga” proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Mov5Stelle : '43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… - matteosalvinimi : #Salvini: È da più di un anno che Di Maio e Grillo dicono 'Toglieremo la concessione Autostrade'. Non l'hanno ancor… - frenkevita : RT @Mov5Stelle: '43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che Autostrade non ha provveduto adeguatamente alla manut… -