Ufficiale | Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina | il benvenuto di Commisso

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’è il. Lo comunica in una nota il club., che arriva in sostituzione di Vincenzo Montella, verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre.per la panchina: come cambia l’undici viola, qualità e corsa GALLERY “Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambioguida tecnica. Abbiamo sceltoperché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme”. Così Rocco, presidente, ha commentato l’arrivo in panchina di ...

