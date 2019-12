Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 | Rasmus Windingstad festeggia la sua prima volta

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si è concluso poco fa lo slalom gigantedell’, valido per la Coppa del Mondo di sci-2020. La vittoria è appannaggio di: il norvegese, al suo primo successo della carriera in una gara valevole per la Sfera di Cristallo, supera nella finale il tedesco Stefan Luitz di 41 centesimi. Fatale a quest’ultimo, nell’atto conclusivo, un errore sul salto che gli fa perdere quel tanto che basta a non consentirgli più di avere l’appropriata velocità per recuperare. Terza posizione per l’austriaco Roland Leitinger, che sfrutta una bruttissima discesa del norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen per staccarlo di 1″15. Delude Henrik Kristoffersen, che esce nei quarti contro Leitinger per un errore in alto e finisce poi al settimo posto, battendo lo svizzero Justin Murisier nell’apposita finale. Quinta posizione, ...

