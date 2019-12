Pomigliano, dolci mal conservati, insetti e mozziconi sui pavimenti: sequestri in una pasticceria (Di lunedì 23 dicembre 2019) Blitz dei carabinieri forestali e del personale dell'Asl in una pasticceria di Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, riscontrando numerose irregolarità: i militari dell'Arma hanno sequestrato 135 chili di dolci in cattivo stato di conservazione; sporchi anche i laboratori, con i pavimenti pieni di acqua putrida e mozziconi di sigarette.

