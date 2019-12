Perché l’autostrada A14 è diventata un incubo | tra guard rail inadeguati e viadotti

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Da settimane, e specialmente negli ultimi giorni, l'autostrada A14 èun vero e proprio girone dantesco: il tratto tra Fermo e Pescara Ovest, in particolare, è interessato da continue code che costringono gli automobilisti a impiegare fino a 6 ore per percorrere poco più di 100 chilometri. Come mai? Colpa del sequestro di alcunidisposto dalla Procura di Avellino, che accusa Aspi di aver installato dei dispositivi di sicurezza non adeguati dopo la strage di Acqualonga, che il 28 luglio del 2013 causò 40 vittime.

