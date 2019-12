Mandzukic-Al Dhuail | in arrivo 5 | 5 milioni per la Juve

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È ormai ai dettagli la trattativa che porterà Marioa giocare per l’Al: allaarriveranno 5,5Marioè pronto a iniziare una nuova vita in Qatar. Dopo 162 partite e 44 gol il croato raggiungerà Medhi Benatia all’Al. Per l’attaccante contratto di 18 mesi mentre i bianconeri incasseranno 5,5. Caso vuole cheavesse segnato il suo primo gol nellaproprio in Supercoppa contro la Lazio: era l’8 agosto 2015 (vittoria 2-0). Ora, dopo una lunga telenovela, l’ex Bayern è pronto a tornare a giocare. Leggi su Calcionews24.com

