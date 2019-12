Gaia e il papà paralizzato dopo un incidente | L' ha riconosciuta lui in sedia a

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Queste strade maledette, forse è il karma della famiglia, due incidenti così...”. Sono queste le parole della zia diVon Freymann, una delle due ragazze morteessere state investite in Corso Francia a Roma. Frasi riferite ad un passato in cui,e la sua famiglia, avevano dovuto affrontare un altro dramma: suo papà Edward, carabiniere in congedo ora intermediario assicurativo, è rimastonel 2011 a seguito di unin moto. A riportarlo è Il Messaggero.Il padre alle quattro di notte,avere riconosciuto la figlia, ha avvisato il resto della famiglia con un sms: “La nostra piccola è volata in cielo”. Finlandese, arrivato a Roma a 5 anni da Helsinki, Edward nel 2011 ha perso l’uso delle gambeunin moto ... Se avesse potuto scegliere un super-potere,non ...

