Forlì, un invalido e il suo cane sono stati travolti da un pirata della strada (Di lunedì 23 dicembre 2019) Forlì, un invalido e il suo cane sono stati travolti da un pirata della strada che, dopo averli investiti, si è dato alla fuga. L’uomo, un 36enne invalido, è gravissimo mentre il suo cane, un bellissimo pastore tedesco, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto domenica 22 dicembre, intorno alle 21.30, in viale dell’Appennino. L’uomo era uscito con il suo cane guida per fare una passeggiata e stava tornando a piedi a casa quando è stato travvolto da una macchina. Sia lui che il suo cane, un bellissimo pastore tedesco, sono stati colpiti dalla vettura. La tragedia si è consumata intorno alle 21.30 di domenica 22 dicembre a Forlì, in viale dell’Appennino in una zona, non molto distante dal Parco Urbano. I soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto ...

Leggi la notizia su bigodino

Forlì invalido Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Forlì invalido