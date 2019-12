Autostrade contro il governo | chiesti danni su norma del Milleproroghe

Indagine Corte dei Conti su Autostrade : meno controlli - più guadagni : La tragedia del Ponte Morandi, avvenuta il 14 Agosto 2018, ha spinto ad accurate indagini circa le concessioni autostradali da parte del Ministero e degli stessi concessionari. I magistrati della Corte dei Conti, in un anno di lavoro, hanno prodotto una relazione di 200 pagine, arrivate sul tavolo del Consiglio dei Ministri poco prima che il Governo inserisse nel decreto Milleproroghe i presupposti per nazionalizzare le Autostrade senza penali ...

Concessioni - Autostrade per l’Italia contro il governo : nel Milleproroghe «rilevanti profili di incostituzionalità» : Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia ha preso in esame il testo della norma del Milleproroghe sulle Concessioni autostradali e, «pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni – si legge in una nota inviata dall’azienda ai ministeri dei Trasporti e dell’Economia e alla Presidenza del Consiglio – ha ritenuto, come già sottolineato da Aiscat, che lo stesso presenti rilevanti ...

Zingaretti : la norma nel Milleproroghe non è contro Autostrade - ma rafforza i poteri dello Stato : La revoca della concessione sulle Autostrade sarebbe un fatto traumatico. Dovrebbero essere elementi talmente rilevabili per farlo ma non ne vedo. Non ci sono pregiudizi, dice il segretario Pd

Renzi contro la legge che punisce i concessionari inadempienti : “Revoca ad Autostrade? Roba da azzeccagarbugli” : La norma che punisce i concessionari inadempienti? “Roba da azzeccagarbugli di provincia“. Nel day after del mancato voto di Italia viva alle norme contenute nel Milleproroghe, Matteo Renzi torna a difendere i concessionari, citando espressamente quelli autostradali. E in una lunga intervista a Repubblica dice: “Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento ...

Renzi contro la legge che punisce concessionari inadempienti : “Revoca ad Autostrade? Roba da azzeccagarbugli. Vengano in Parlamento” : La norma che punisce i concessionari inadempienti? “Roba da azzeccagarbugli di provincia“. Nel day after del mancato voto di Italia viva alle norme contenute nel Milleproroghe, Matteo Renzi torna a difendere i concessionari, citando espressamente quelli autostradali. E in una lunga intervista a Repubblica dice: “Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento ...

“Per le Autostrade possibile gestione Anas”.?Scontro nel governo - i renziani votano no : Il Milleproroghe approva una norma per colpire autostrade. Per ora confermato il blocco delle tariffe al 31 luglio

Via libera ‘salvo intese’ al Milleproroghe - ma è scontro su Autostrade. Rinvio a fine 2021 mercato libero energia : Via libera 'salvo-intese' al decreto Milleproroghe che 'ripesca' norme stralciate dalla manovra. Il provvedimento, lievitato al punto da assumere la forma dell'omnibus, e' stato oggetto di un lungo e animato confronto in Consiglio dei ministri che ha approvato anche un decreto ad hoc per le intercettazioni che introduce correttivi alla riforma Orlando che sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio. Diversi, secondo quanto si apprende, i nodi da ...

Autostrade - Benetton : "Basta odio contro di noi". Di Maio : "Surreale" : Si riaccende lo scontro tra la famiglia Benetton e il M5S. La polemica a distanza è deflagrata nuovamente ieri tra Luciano Benetton e Luigi Di Maio sulla vicenda Autostrade e il crollo del ponte Morandi di Genova l'anno scorso. A innescarla, una lettera inviata ieri ad alcuni quotidiani nazionali dal presidente esecutivo del gruppo, che è intervenuto per difendere la propria famiglia. "Basta odio verso di noi", scrive. "Lettera ...

Autostrade - M5s contro Benetton : “Ipocrita - dice sì ai soldi e no alle responsabilità” : Il Movimento Cinque stelle replica alla lettera inviata ad alcuni quotidiani da Luciano Benetton per chiedere la fine della campagna d'odio contro la famiglia sul caso Autostrade. "Vedevano negli anni miliardi di euro di ricavi e non hanno avuto nessuno scrupolo a chiedersi se quei ricavi non derivassero anche dai mancati investimenti in manutenzione e sicurezza" scrivono i pentastellati.Continua a leggere

Autostrade - lettera di Benetton : «Basta odio contro la mia famiglia. Chiedo serietà - non indulgenza» : Gentile Direttore, trovo necessario fare chiarezza su un grande equivoco, nessun componente la famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30 per cento di...

Lo scontro Salvini-Conte sul Mes e la revoca della concessione di Autostrade : Il fondo salva-stati come oggetto polemico aveva avuto una falsa partenza qualche giorno fa e ora viene rilanciato con più strepito e più convinzione. Matteo Salvini ne fa il tema principale, senza curarsi delle sue stesse scelte in favore sia della sua istituzione sia delle modalità con cui si è fa

Autostrade - Grillo contro i Benetton : “Concessione fu favore senza eguali - è ora di cambiare” : Beppe Grillo va all'attacco dei Benetton e chiede la revoca delle concessioni autostradali per il gruppo da loro guidato. Il co-fondatore del M5s rilancia un post pubblicato sul blog delle stelle per parlare delle concessioni ottenute dai Benetton “più di 20 anni fa a condizioni di favore senza eguali. È tempo di cambiare”.Continua a leggere

Spallata di Grillo contro Autostrade : ″#Autostrade Story è la storia della concessione autostradale ottenuta dai Benetton più di 20 anni fa. Una concessione a condizioni di favore senza eguali. Condividete il più possibile queste informazioni. E’ tempo di cambiare”. Lo scrive Beppe Grillo su twitter rimandando al proprio blog dove viene pubblicata la “prima puntata” di un’inchiesta sulla storia delle concessioni ...

Autostrade - pure il Pd per la revoca Mai controllato il viadotto chiuso : Terzo filone d'indagine per omessi lavori. L'ad di Autostrade: "Pronti a ogni verifica, ma i viadotti sono sicuri". Anche il Pd sembra deciso alla revoca della concessione Segui su affaritaliani.it