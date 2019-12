Sarri | «Mi spiace perdere un trofeo Pensiamo ai prossimi cinque mesi» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Le dichiarazioni di Mauriziodopo il KO in Supercoppa italiana della sua Juventus contro la Lazio di Inzaghi Ecco l’intervento in zona mista di Mauriziodopo la sconfitta per 3-1 della Juventus contro la Lazio a Riyad, dove si è disputata la finale di Supercoppa italiana. «La mia sensazione è che siamo arrivati all’ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e mentali in meno rispetto agli avversari. Purtroppo può succedere, siamo reduci da un blocco di partite impegnative in breve tempo giocando anche una partita mercoledì e siamo arrivati corti. Potevo cambiare qualche giocatore in più, mi ha frenato l’allenamento di ieri che è stato brillante però probabilmente non era veritiero. Siamo rimasti in partita, sfiorando al 92′ il pareggio con Bonucci e siamo rimasti in partita con questa sensazione».aggiunge: «Era ...

uguntanu : Spiace per #Sarri. Mi avrebbe fatto piacere la dedica di un altro trofeo vinto dal comandante... - RPettorruso : @MCaronni Dopo 6 mesi di Sarri, parlando di risultati parziali, primi in classifica, e primi in CHL con due turni… - darioloc81 : @saveriofav No è che mi spiace per Sarri che mi sta simpatico -