Roma | operativo il piano freddo | 115 unità in più rispetto al 2018

(Di domenica 22 dicembre 2019) Partito il2019-2020, un sistema articolato di misure con cuiCapitale integra, nei mesi più rigidi dell’anno, l’offerta ordinaria in sostegno delle persone senza fissa dimora e in condizioni di fragilità. L’obiettivo è non solo gestire le conseguenze delle basse temperature, ma anche favorire l’inserimento delle persone vulnerabili in percorsi strutturati di sostegno. Il bando lanciato quest’inverno dal Campidoglio ha alzato il tetto massimo dei posti in aggiudicazione: 450 in totale, 115in piùal. L’impegno di spesa su questo fronte è stato di oltre 1 milione e 100 mila euro, circa 200 mila euro in piùallo scorso anno. In aggiunta,Capitale ha investito 200 mila euro per finanziare ulteriori 100 posti di accoglienza attivabili direttamente dalle strutture territoriali, che sono stati erogati ai Municipi I, II, III, VIII e X ...

