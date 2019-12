Pezzi Unici | l’attrice di Jess | “Momento difficile | ma non mi abbatto”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019) Anticipazioni, Lucrezia Massari (ladra): “Momento di stallo, ma non mi demoralizzo” La venticinquenne Lucrezia Massari (la ladra) è una delle attrici che recita in, la serie di grande successo della domenica sera di Rai1. In precedenza l’abbiamo vista recitare anche in una puntata di Che Dio Ci Aiuti e ha avuto un piccolo ruolo in Tutto Può Succedere. L’attrice toscana, originaria di Carrara, ha dichiarato a TvMia che sta vivendo un momento di stallo, ma non si abbatte. In attesa di ricevere risposte per alcuni provini che ha sostenuto, sta facendo la baby-sitter e la scorsa estate ha lavorato come cameriera in una enoteca di Roma, mentre in precedenza come modella. Lucrezia Massari ha confessato: “Sono troppo giovane per abbattermi e poi mi tengo impegnata. Attualmente sto lavorando a una sceneggiatura con degli amici ...

