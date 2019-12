Maltempo | un morto a Napoli a causa di un albero caduto Danni a Roma | vento e mareggiate

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)in tutta Italia: un, Sieve esondato Giornata di grandequella di oggi, domenica 22 dicembre 2019, su tutta Italia: a, un uomo èschiacciato da undel forte; a, si segnalano alberi caduti in varie zone oltre, parchi e cimiteri chiusi e grossesul litorale, mentre nel Fiorentino è esondato il fiume Seve. Un bilancio in continuo aggiornamento che si aggiunge a quello che è già successo ieri a Venezia, dove è tornato l’incubo acqua alta adelle forti piogge, e in Friuli, dove un uomo èdopo essere stato travolto con la sua auto dalla corrente. Per la giornata di oggi, la Protezione civile ha diramato per oggi l’allerta arancione sulla Campania e su alcuni tratti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-gna, litorali toscani, Umbria, settore meridionale laziale, ...

