Due sedicenni sono state travolte e uccise da un' auto a Roma 

(Di domenica 22 dicembre 2019) Strage del sabato sera in uno dei quadranti più frequentati dagli adolescenti della movida romana. Due ragazzine di 16 annida un', condotta da un ragazzo di 20, su Corso Francia, all'incrocio con via Flaminia, a pochi passi dalla frequentatissima Ponte Milvio. Una tragedia avvenuta nel pieno della serata: a mezzanotte e mezza. E sotto un violento nubifragio, che questa notte si è abbattuto sulla Capitale. Subito dopo l'impatto il 20enne si è fermato per prestare soccorso ed è stato preso in consegna dagli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazzine. Avvertiti i genitori delle due 16enni. Le indagini della locale, coordinate dalla procura di Roma,appena iniziate: il 20enne e' stato ascoltato e, ...

