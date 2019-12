Diretta Gigante Alta Badia Streaming video Rai | Nestvold Haugen subito primo!

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 22 dicembre 2019)e tv Rai: orario, azzurri e favoriti per la prova della Coppa del mondo di Sci maschile, oggi 22 dicembre 2019.

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: Nestvold al comando De Aliprandini c’è! Dalle 13.00 la seconda… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: si comincia nevica sulla Gran Risa! - #alpino #Gigante #Badia… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: si parte sulla Gran Risa! Italia per il miracolo di Natale! -