Che tempo che fa | Belen Rodriguez | Antonio Conte e Roberto Bolle ospiti stasera su Rai2

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019), l'allenatore dell'Intere molti altria Cheche fa,sualle 21.00, in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Cheche fa tornasualle 21:00, con tantissiminel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da CheChe Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. Il primo a sedersi accanto a Fabio Fazio sulla poltrona sarà. Considerato uno dei migliori allenatori del mondo, con l'Inter ha vinto 12 delle prime 14 partite di questo campionato, risultato che nessun allenatore nerazzurro prima di lui aveva ottenuto. Come ...

GabrieleMuccino : Retwittate, fate vedere il trailer di questo film che vi rapirà portandovi nella macchina del tempo delle vostre v… - matteorenzi : L'Italia dovrà decidere se giocare da protagonista la partita del proprio futuro o restare alla finestra come accad… - matteorenzi : Mara Carfagna è una persona perbene. E come tale non va tirata per la giacchetta. Deciderà lei. Certo è che c'è uno… -