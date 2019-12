Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Manca solo l’annuncio ufficiale, ma di fatto Vincenzonon è più l’allenatore della, come riporta Gianluca Di Marzio. Al tecnico è stata fatale la sconfitta arrivata ieri contro la Roma. È la settima gara in cui i viola non riescono a vincere, la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate. In classifica la squadra è sempre più in basso, al momento 14esima , ma tutte le altre devono ancora scendere in campo e potrebbero dunque avvicinarsi ulteriormente. Laha deciso di cambiare dunque. Già prima dell’Inter c’era questa intenzione, poi il pareggio di Vlahovic l’ha solo rimandata. Nelle prossime ore, invece, l’esonero verrà definito in tutto e per tutto. Il sogno si chiama Luciano Spaletti, che si trova assolutamente al primo posto della lista sostituti. Dato il tempo che la sosta regalerà alla dirigenza, un tentativo ...

SkySport : ???? Serie ?? – 17^ Giornata ?? #Fiorentina ?? #Roma 1-4 ? #Dzeko (19’) ? #Kolarov (22’) ? #Badelj (34’) ? #Pellegrini (… - napolista : Sky – La #Fiorentina esonera #Montella e sogna #Spalletti Nelle prossime ore l’esonero verrà definito in tutto e… - sscalcionapoli1 : Sky – Fiorentina, deciso l’esonero di Montella: c’è un sogno per sostituirlo -