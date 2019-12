La confessione di Noemi: “Non ho presentato nessun brano a Sanremo” (Di sabato 21 dicembre 2019) Quest’anno il palco dell’Ariston non accoglierà Noemi, la talentuosa cantante dai capelli rossi. Questa è una delle poche notizie certe che si hanno di Sanremo 2020, poiché quest’anno Amadeus ha deciso di mantenere alcuni segreti fino all’ultimo. La suspense infatti durerà fino al 6 gennaio circa, nonostante il conduttore televisivo abbia già la lista dei 22 partecipanti pronta. Noemi non andrà al festival: ecco perché Dopo le dichiarazioni di Bocelli e Irama, ora è arrivata anche quella di Noemi. L’artista infatti ha dichiarato su Twitter i motivi per cui non parteciperà a Sanremo 2020. I numerosi fan erano sicuri che la giovane donna avrebbe partecipato anche quest’anno, ma purtroppo le cose non stanno così. Vediamo insieme quali sono state le parole di Noemi. Le parole di Noemi “Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del ...

Leggi la notizia su velvetgossip

confessione Noemi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Noemi