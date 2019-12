Governo, oggi in consiglio dei ministri due decreti: Milleproroghe e intercettazioni (Di sabato 21 dicembre 2019) Arriva in consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulle intercettazioni. La decisione finale, spiegano fonti governative, è stata presa nella serata di ieri 20 dicembre: si è deciso di non inserire le norme sulle intercettazioni nel decreto Milleproroghe ma farne un decreto ad hoc. All’ordine del giorno del Cdm, convocato per stamane alle 10.30, compaiono dunque il decreto Milleproroghe ma anche un decreto recante «disposizioni urgenti in materia di intercettazioni». Il consiglio dei ministri – si legge nella nota di Palazzo Chigi è convocato in data 21 dicembre 2019, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (PRESIDENZA);DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in ...

